2019年俄羅斯總統普丁和當時的美國總統川普會面時，由超正的褐髮美女口譯陪同出席。
據《紐約郵報》（New York Post）29日報導，當時陪同普丁出席日本大阪20國集團（G20）峰會的即席口譯，是36歲的波雅絲卡亞（Daria Boyarskaya）。
她是俄羅斯外交部語言專家，從聖彼得堡會議口譯與翻譯學院（St. Petersburg School of Conference Interpreting and Translation）畢業。除了精通外語外，她還是業餘的莎莎和巴恰塔舞者。
普丁最近被指控，說他設法用美色讓川普在會議中分心。不過，普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）斷然否認，說外交部是在總統府的要求下派口譯，普丁本人並沒有插手。他並直言，克宮並沒有把美女口譯當秘密武器，來讓川普魂不守舍。
事實上，早在2016年普丁和美國前總統歐巴馬會面時，也請了波雅絲卡亞擔任口譯。
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