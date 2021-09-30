俄羅斯總統普丁2019年在超正的褐髮美女口譯波雅絲卡亞（Daria Boyarskaya）陪同下，出席日本大阪20國集團（G20）峰會，和當時的美國總統川普會面。

2019年俄羅斯總統普丁和當時的美國總統川普會面時，由超正的褐髮美女口譯陪同出席。

據《紐約郵報》（New York Post）29日報導，當時陪同普丁出席日本大阪20國集團（G20）峰會的即席口譯，是36歲的波雅絲卡亞（Daria Boyarskaya）。

她是俄羅斯外交部語言專家，從聖彼得堡會議口譯與翻譯學院（St. Petersburg School of Conference Interpreting and Translation）畢業。除了精通外語外，她還是業餘的莎莎和巴恰塔舞者。

Why would the #Cheeto be thrown off his game? #MAGA “Vladimir Putin’s spokesperson said interpreters are selected by the Foreign Ministry when requested and that the president has no role in the process.

Daria Boyarskaya/east2west news” pic.twitter.com/ACy86YfR0S — Tony Ramirez (@hildyjohns) September 30 2021

普丁最近被指控，說他設法用美色讓川普在會議中分心。不過，普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）斷然否認，說外交部是在總統府的要求下派口譯，普丁本人並沒有插手。他並直言，克宮並沒有把美女口譯當秘密武器，來讓川普魂不守舍。

事實上，早在2016年普丁和美國前總統歐巴馬會面時，也請了波雅絲卡亞擔任口譯。