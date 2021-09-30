韓國遊戲大廠NCSOFT 30日指出，旗下遊戲大作《天堂W》將在11月4日於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東地區等13個國家同步上市，同時宣布全球事前角色ID預約正式於官網展開，將為第四季遊戲市場帶來強勁動能。《天堂W》將由韓國NCSOFT營運發行，台港澳的行銷客服則由NC Taiwan負責。

NCSOFT手遊新作《天堂W》先前進行全球線上展示會，同步展開事前預約，並於15個小時後達到200萬預約人數。《天堂W》以繼承天堂正統性所完成的「FULL 3D」畫面和經典的「斜45度視角」，並透過全球單一版本服務，形成全世界的戰鬥社群，事前預約可於官網以及雙平台進行。

《天堂W已在30日上午10點起進行事前角色ID預約活動，全球玩家們透過活動頁面可以搶先預訂遊戲上市後所遊玩的世界以及角色ID。《天堂W》預計在11月4日於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東等共13個國家優先提供服務，往後預計將服務國家範圍擴大到北美、歐洲、南美等地區。