雙十國慶即將到來，銘傳大學親善服務隊今年已是連續第37年服務國慶大典，因應疫情，本次在接待禮儀方面也加入防疫流程，包含引導如何正確配戴口罩，以及提醒賓客做好防疫措施，維護大家的健康安全。

雙十國慶即將到來，配合防疫，今年銘傳大學親善服務隊成員全部都戴起口罩。(銘傳大學提供／李侑珊台北傳真)

銘傳大學表示，今年選出23位同學擔任國慶禮賓人員，17位女同學及6位男同學，將在典禮擔任中央區的指引及接待，讓貴賓感受專業親切的貼心服務。此外，在接待禮儀方面，也加入如何正確配戴口罩，以及提醒賓客做好防疫措施。

雙十國慶即將到來，配合防疫，今年銘傳大學親善服務隊成員全部都戴起口罩。(銘傳大學提供／李侑珊台北傳真)

這次銘傳大學禮賓制服，依國慶籌備委員會規定穿著，10月初將會亮相全新服裝。配合防疫，銘傳大學親善服務隊成員都得戴上口罩服務，為了傳達出親切感，應對之間更強化傳達眉宇之間的笑意，以「笑在心中，漾在臉上」作為訓練精神。

銘傳大學指出，在23位禮賓人員中，近半數都參與過國慶服務2次以上，除台風穩健外，面對各樣突發狀況，也能立即做妥善處理。

神似韓國藝人表藝珍的銘傳大學學生鍾璦鴻提到，因為口罩遮住了半張臉，所以如何讓眉宇之間，也能透露出善意的微笑是很不容易的。除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，並搭配適當的眼妝，這樣才能使對方感受到發自內心的微笑。

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容指出，今年持續加強防疫訓練，也提醒隊員，若國慶典禮天氣如果悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，適時地給予關心。因此在訓練時，特別著重觀察賓客狀況，若真有緊急狀況，趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓即時獲得最好的照顧。