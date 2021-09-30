董姓竊嫌將從工廠竊取的電線裝在黑色垃圾袋中，被埋伏警方撞見，將贓物丟棄在草叢內逃逸。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名董姓毒品通緝犯，因缺錢花用，9月初連續潛入和發工業區1間正在興建的工廠偷走價值近5萬元電線和零件，警方獲報前往埋伏，見董嫌現身追捕，董嫌將得手贓物丟在草叢棄車逃逸，犯案23天後，警方查出董嫌落腳在鳳林三路，循線將他緝捕歸案。

林園分局大寮分駐所警方9月3日接獲位於和發工業區1間工廠業者報案，指稱正在興建中的工廠遭小偷侵入，被竊走不少的電線和零件，警方研判竊賊還會再度「光臨」，於是派員前往和發工業區前的產業道路埋伏。

翌日凌晨3時許，警員程子翔、楊婉琪發現三更半夜有人從工廠爬出，只見男子隨手將一袋黑色垃圾袋放上機車，懷疑是竊賊，趨前攔查，竊嫌丟下得手的贓物加速逃離，警方尾追在後，發現竊賊將機車丟棄在鳳林三路161巷一處停車場後消失無蹤。

警方從機車追查，發現車主是9月初因毒品案被通緝的42歲董姓男子，循線在9月27日查出董嫌隱身在棄車地點不遠的租屋處，派員將董嫌逮捕歸案。

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