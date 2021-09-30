立法院在2017年三讀通過《促進轉型正義條例》，退輔會主委馮世寬今天在立法院表示，「《促轉條例》通過是不對的。」

立法院外交國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬進行業務報告並備質詢。民進黨立委蔡適應詢問知道什麼是《促轉條例》嗎？馮世寬說，他沒仔細看。

蔡適應又問，《促轉條例》是立法院三讀通過的，對於立法院通過的法案應不應該尊重與支持？馮世寬回應說，應該尊重跟支持，但是有個但書，「我個人認為不對的應該要講，我們彼此立場不一樣。」蔡適應又一次詢問：「你認為《促轉條例》通過不對嘍？」馮世寬說：「我認為不對。」

蔡適應追著問，你支不支持白色恐怖？支不支持228事件？支不支持終身制的總統嗎？馮世寬回應都不支持。蔡適應說，可是蔣介石擔任總統任內都發生過這些事情。

馮世寬也說，今天要是沒有蔣中正，我們台灣會存在嗎？他有什麼不對嗎？

立法院通過《促進轉型正義條例》，由行政院下設促進轉型正義委員會，規畫開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。