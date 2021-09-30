越南最大城市暨經濟、貿易和商業中心胡志明市將於周四稍晚開始放寬防疫限制，重新開放更多的商業和社交活動。

為了遏阻嚴竣的新冠疫情持續惡化，越南實施嚴格的封鎖和限制措施，受此打擊，越南第三季國內生產毛額（GDP）年減6.17%，創下歷來最大跌幅。

新爆發的這一波疫情主要集中在胡志明市，和其鄰近多個以工業生產為主的省份。由於持續封鎖這些經貿和製造重鎮對國家經濟的打擊過大，越南政府已經放棄「清零」的防疫政策，改而將與病毒共存。