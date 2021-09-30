高通與博思艾倫宣佈，博思艾倫已加入高通智慧城市加速器計畫，並將擔任生態系成員的系統整合者。高通智慧城市加速器計畫藉由Qualcomm IoT Services Suite，在關鍵資產追蹤、安全數位分身和實現無縫連網體驗等方面，創造獨特的使用案例。高通技術公司與博思艾倫的合作，則將聚焦於在多個垂直市場實現各種多元智慧互聯空間，包括智慧海洋基地和海軍航空母艦等國防領域，使用視覺智慧和AI攝影機。

於2019年推出的高通智慧城市加速器計畫是Qualcomm Advantage Network的一部分，主要是在連結城市、市政單位、政府機構和企業與供應商生態系，協助實現更高的效率、節約成本、達成安全和永續。憑藉在商業部署解決方案方面的專業知識，此項計畫的成員囊括了硬體和軟體供應商、雲端解決方案供應商、系統整合業者、設計和製造公司，以及提供端到端智慧城市解決方案的公司。透過連結尋找智慧城市解決方案的成員，這項計畫的目標是透過加速城市基礎設施和服務的轉型，使生活更加豐富。Qualcomm IoT Services Suite提供全方位的端對端物聯網即服務解決方案，實現全球智慧城市和智慧互聯空間的數位轉型。

高通業務發展資深總監暨智慧城市計畫全球負責人Sanjeet Pandit表示，經由高通智慧城市加速器計畫，生態系成員可利用該計畫的產品，部署物聯網技術的獨特和基本的使用案例，這對全球的所有連網領域都有幫助。與博思艾倫的合作提供我們一個額外的途徑，讓高通能將頂尖的Qualcomm IoT Services Suite產品應用於視連網能力與技術為關鍵任務的產業。

博思艾倫成立逾百年，主要是協助軍隊、政府和企業領導人，解決最複雜的問題。博思艾倫是一家具有分析能力、數位解決方案、工程和網路領域專家的顧問公司， 公司總部位於維吉尼亞州麥克林，截至2021年6月30日止，本公司在全球共有約28,600名員工；在截至2021年3月31日的12個月內，營收達79億美元。