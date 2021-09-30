嘉義科學園區話題讓建商躍躍欲試，相隔7~8年嘉義終於迎來第一筆的新推案-高鐵國際城，總銷和總戶數都是突破嘉義歷史的新紀錄！響應政府振興5倍券政策，將提供市價約500萬(不含車位)約22坪的房子抽獎，嘉義縣長翁章梁笑說，以人口數來看，回「嘉」消費抽中房子的機率可是台中的10倍，大家要把握機會。

高鐵國際城基地面積近5千坪，總銷約6000億元，產品設計為22~38坪，地上11層、地下2層，將分為四大棟，每坪開價將落在24~26萬元，此案清景麟占80%、泰嘉占20%。

清景麟董事長林聰麟說，這兩年受到疫情的影響，國人的消費力都留在國內，車市和房市都受惠表現十分熱絡，不過旅遊和餐飲受到影響很大。公司在台中、嘉義、台南及高雄都有推案，下一步將會進軍新竹，不排除進軍台北。

清景麟在台中及嘉義都有推案，台南目前已有兩筆個案已完銷，台南還有週邊的案子整合後，陸續3年內推案將有350億元的總案量，預期今年底和明年329檔期會巴克禮二、三期，高雄明年度推案約百億元。

高鐵國際城今日舉行開工典禮，嘉義縣長翁章梁表示，振興五倍券即將上路，縣府團隊將加碼，「抽大獎、送房子」加值方案，現場也宣布加碼由10台GOGORO，嘉義科學園區即將在2025年完成，會以綠能、生技及無人機的產業為主，特別是無人機的產業，園區完工後將需要各種食衣住行，此案離科學園僅需5分鐘，相信能提供便利的生活。

2020年底泰嘉開發董事長呂金發和南台灣代銷的上揚國際董事長林聰麟，正式入主上櫃公司的印刷版材廠太普高(3284)，今日問及未來太普高未來的方向，清景麟團隊低調不願多談，僅表示只是投資而已。