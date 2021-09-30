台北地方法院由勞務承包公司派遣的張姓男工友，自己花錢買微波爐讓法官使用，卻因此違反規定傳出「遭離職」，超過40名法官連署向院長請願，希望重視勞工的工作權，但據了解，因北院向業主反映後，張姓男工友已確定無法繼續在北院工作。

北院因辦公區域沒有微波爐，在民法官辦公室，負擔清潔和文件遞送工作的張男，自掏腰包幫法官添購小台的微波爐放在辦公室，後來總務科人員調查後認為，張男明知大樓有用電安全規定，卻違反規定，還向法官誆稱「是向總務科申請得來」，於是向他的公司反應。

據傳承包公司請張姓工友簽「自願」離職書，消息傳開後，北院刑事及民事庭法官發起「保護勞工，從我們做起、解僱派遣勞工的正當程序」的連署，共有40多名法官響應。

台北地院解釋，勞務公司有沒有要解僱張男，並沒有通知法院，只說會換另一位工友來。但張男明知北院因電力使用安全問題，10多年前院內就決定不買微波爐，被發現後還違反做人基本誠信，竟說是法官帶來，陷法官於不義。

北院指出，張男派駐法院2年多，工作表現因受到服務的法官青睞，法官對他的違規行為該如何處置非常關心，連署給院長，希望法院能提醒承包商就張男的處置，應符合正當程序及比例原則，北院也已轉知承包商。

不過，有法官在法官論壇表示，很訝異「天下第一院」台北地院的法官還要到便利商店去熱飯，真是令人匪夷所思，用電安全是很重要，但只是微波爐，又不是核電廠，電路系統無法改善嗎？對於在辦公室擁有一台微波爐已經不期不待。