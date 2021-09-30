台科大學生現場參觀、體驗AR、填履歷，現場職涯諮詢及預約面試。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台積電為了吸引更多優秀學生加入，2022年的預辦登積計畫開跑，行動徵才專車於29日、30日開進台科大校園，吸引許多校內學生現場參觀、體驗AR、填履歷，現場職涯諮詢及預約面試。

第一日活動現場即吸引台科大許多不同系所的研究生們現場填履歷，包括化工、電子、電機、機械、資工所同學們都紛紛結伴而來，一起了解台積電以及未來可能工作環境、工作性質和相關的徵聘細節，行動專車上也設有一個面談諮詢區，由台積電人員和校內同學們細心解說或面談，同時也有不少外籍生當場填寫履歷，希望留在台灣工作，有機會至台積電就職。

台科大化工所同學賴宗新特地前來投履歷。他說，實驗室畢業的學長有一半在台積電工作，因此特別和實驗室同學們一起過來，希望能多了解未來可能工作的性質和職缺，也希望自己的研究領域和專長能在職場上發揮。

台科大資工所陳冠廷同學表示，台積電有許多製程工程師的工作，自己研讀的資工所領域則是可以找不同於製程，像是晶片設計、演算法相關的工作，所以，也希望有機會透過這次活動和預聘的機制，提早於這學期就拿到聘書。

台積電2022預辦登積計畫含研發替代役和預聘活動，預聘可讓學生們預計於今年底即可拿到聘書，還有專屬的新台幣10萬到職金，現場填寫履歷還有顯卡和Switch可抽獎，吸引不少台科大學生踴躍參與。