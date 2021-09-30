受前一晚美股收盤漲跌不一影響，恒生指數30日開低0.69％，盤中一度跌超1％。截至午間收盤，恒生指數跌0.86％，報24450.73點；國企指數跌1.11％，報8663.46點。紅籌指數跌0.3％，報3912.36點。

恒生科技指數跌1.8％，京東跌5.17％，阿里跌4.32％，小米跌2.95％。

在中國人民銀行、銀保監會29日聯合召開房地產金融工作座談會，再次強調「維護房地產市場平穩健康發展」，市場普遍認為這是官方維穩房市訊號，帶動30日地產相關類股普遍上揚。

大陸物業管理股上漲，第一服務控股漲10.08％，融創服務漲％3.67，碧桂園服務漲3.36％。此外，大陸房地產股也同步上漲。富力地產漲12.16％，融創中國漲9.51％，合景泰富集團漲6.58％。

另，恒大概念股下跌，恒大汽車跌8.06％，恒騰網路跌7.66％，中國恒大跌4.56％。