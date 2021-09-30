台中購物節早鳥抽獎券已發送超過2萬6000份，同時已抽出近400個獎項。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021台中購物節推出APP早鳥活動，為即將到來的購物節活動提早暖身，即日起至10月9日中午12時止，安裝、更新並登入台中購物節APP成功即可獲得早鳥活動抽獎券，活動自9月24日開跑4天以來，早鳥抽獎券已發送出超過2萬6000份，同時已抽出近400個獎項，累積下載數亦突破40萬大關。

經發局表示，透過大數據分析顯示，早鳥活動截至目前為止，購物節APP與網頁合計總瀏覽數超過100萬次，得獎者所在縣市分布於全台，其中70％得獎者來自台中市，其餘縣市得獎者占30％，包括彰化縣、南投縣、苗栗縣、台北市及桃園市，顯見台中購物節已是全台關注活動。

得獎者年齡分布遍及各年齡層，其中以30至39歲年齡層占35％最高，依序20至29歲、40至49 歲、50至59歲、10至19歲及60至69歲，與手機使用比例年齡分布相當。

得獎者性別比例部分，女性占53％，男性占47％；新舊會員得獎比例部分，新會員占52％，舊會員佔48％；手機系統平台分布則為iOS佔53％，andriod佔47％。

市府於台中購物節APP早鳥活動期間天天抽、天天送，除有機會抽中企業熱情贊助的康生健康科技緊實曲線瑜珈彈力帶、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、JONIRO客製化台中美食鞋、歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒太陽餅、恩霖實業無添坊防彈咖啡包及橙長鈣片等「天天抽」好禮。

「特別抽」iPhone12 Pro Max128G、Dyson supersonic吹風機、任天堂Nintendo Switch藍紅雙遊戲組等多項獎品，多項好禮與好康刺激活動熱度。