網紅四叉貓「劉宇」今（30日）下午將接種第二劑高端疫苗，他忍不住發文說自己一定要努力活著，否則即便是在浴室滑倒摔死，也會被說是打高端後出意外，接著他也透露自己最害怕的事情，讓不少網友看了忍不住笑成一團。

網紅四叉貓今在臉書發文表示，他今天下午要去接種第二劑的高端疫苗，表示這陣子一定要努力的活著，否則就算是洗澡踩到肥皂摔倒，也會被報導成是打高端出意外，最可怕的是，說不定歷年來約炮的對象還會被挖出來。

不少網友看了直呼，原本還以為你是擔心「無人要跟四叉貓約砲」這件事情曝光，結果竟然是這樣。也有網友開玩笑說，「貓的歷屆炮友，查無此人」、「會不會結果查無此人，幫哭哭」、「你以為只有受傷才是高端害的嗎？ 約炮約不到人，可能也是高端害的 （誤）」。

另也有網友好奇留言詢問「約炮對象是單位數、雙位數，還是三位數？」對此，四叉貓則回應說，大概和他的抗體數字差不多。這個回答也引發網友熱議，不少人笑說，那抗體的數字是打完疫苗15天的，還是前天驗的。

四叉貓打完首劑高端後，曾2度自費檢驗抗體，並大方在臉書公布檢驗結果，其中他打完第一劑15天後的IgG抗體維35.4，數值偏低；但9月27日再度檢驗，抗體飆升至907.5，整整提高了25.6倍，讓他興奮地說「看好了全世界，我只示範一次，在2周後抗體暴增25倍以上！」