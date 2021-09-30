印尼目前在台移工約25萬人，是東南亞在台移工最多的國家。為落實普惠金融，第一金(2892)旗下第一銀行推出「印尼快捷贍家匯款」服務，該項服務也是第一銀首度運用區塊鏈創新技術辦理。即日起於全台各營業單位皆可受理，客戶僅需支付一般匯款手續費，不須支付額外費用，最快可於10分鐘、最遲次日入帳，並享手續費優惠與美金匯出、印尼盾全額入帳的服務，匯率則依當地銀行牌告匯率計算，讓在台的印尼移工朋友們有全新匯款選擇。

受限工作時間和語言等限制，部分移工朋友多利用高風險的匯兌管道將錢匯回故鄉，匯率不透明及款項消失的情況時有所聞。舉例來說，來自印尼的阿瑪平時都從移工雜貨店將錢寄回家，約1至2天家人可收到印尼盾，有次卻發生老闆跑路，整筆錢憑空消失；若使用第一銀行「印尼快捷贍家匯款」服務，採費用透明又安全的匯款方式，讓自己辛苦打拚的血汗錢順利回家。

為協助印尼移工，第一銀行也提供印尼文、中文對照的專屬匯款申請書，或是藉由網銀約定帳戶匯出功能，提供貼心匯款服務，突破雙方語言限制。

此外，第一銀行透過與美商摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)合作，在全台首次運用區塊鏈創新技術辦理帳戶驗證。匯款人可在第一銀行事先查詢受款人的帳戶資訊，減少匯款過程中因帳戶資訊不符而導致交易延遲或匯款失敗，也可避免因誤植受款人帳號，而將款項匯入他人帳戶的情況發生，這項合作將有效提升客戶的匯款體驗。