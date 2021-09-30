「拍台北」電影劇本徵選評審莊凱勛。（台北市電影委員會提供）

「拍台北」電影劇本徵選評審姚淳耀。（台北市電影委員會提供）

曾寶儀將主持「拍台北」電影劇本徵選頒獎典禮。（台北市電影委員會提供）

由台北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會主辦的第十三屆「拍台北」電影劇本徵選於今日公布入圍名單，今年因應疫情取消紙本劇本收件，全面改為線上徵件，以「台北」人、事、時、地為背景，邀請全球優秀的創作者踴躍投稿，參賽劇本數量高達142件！其中來自海外的報名者共有7位，包含加拿大、美國、香港、澳門及中國。徵收作品類型以劇情類為主，其他類型分別為浪漫、喜劇、奇幻、懸疑驚悚、動作冒險、及犯罪。

本屆評審邀請到金鐘編劇温郁芳、金馬獎最佳導演陳玉勳、金鐘視帝莊凱勛、姚淳耀，以及學者邱于芸，進行為期兩個月的劇本初審。集結導演、編劇、演員、文化等跨領域組成的專業評審團，為本屆評審過程注入不同觀點。

姚淳耀首次擔任劇本類評審，分享每天一睜眼就開始讀劇本，讀到感動的劇本竟一大早就在客廳哭了起來！也對參賽者喊話「好希望成為劇本中的角色！」邱于芸同樣首次擔任國內評審，興奮表示：「讀劇本看到不同故事，彷彿可以逃離房間，是我在疫情期間的魔幻旅程。」陳玉勳與莊凱勛則一致認為擔任評審工作是場體力馬拉松，但能有新的腦力激盪，並也鼓勵創作者激發想像力、跳出刻板印象。擁有豐富寫作經驗的編劇温郁芳鼓勵參賽者多從觀察自己身邊人物著手，把人物情感敘述的清楚厚實。

五位評審於決審會議中激烈討論出入圍名單，16部入圍作品包括：《這裡的墳墓都蓋得好高》、《梁祝那一年》、《永晝審判》、《浮光掠影》、《黑街少女》、《孤島》、《月勺》、《軟刀》、《稍安勿躁》、《如常》、《賊》、《做空靈魂》、《彼岸花開時》、《野餐》、《莎士比亞沒談過戀愛》及《噬血夜曲》，一同角逐「金劇本獎」40 萬元、「銀劇本獎」15 萬元、「銅劇本獎」5 萬元，三項大獎。第十三屆「拍台北」電影劇本徵選之頒獎典禮將於10月15日在台北君悅酒店舉行，並邀請到曾寶儀擔任主持人，當天將頒發入圍證書，以及揭曉首獎「金劇本獎」、貳獎「銀劇本獎」、及參獎「銅劇本獎」得獎作品。