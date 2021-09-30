大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、研究員笪志剛9月30日指出，圍繞中國正式提交加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）申請，作為CPTPP輪值主席國的日本表態較為曖昧，雖然沒有直接表示反對，但政府高官先後流露謹慎態度以至於表示擔憂，並高調支持隨後也提出申請的台灣，折射出日本在對待中國加入CPTPP問題上的某種糾結和盤算。

笪志剛在大陸《環球時報》撰文表示，客觀來說，日本在設計並推動區域、次區域乃至泛區域多邊通商機制上較為積極、具有韌性。能夠在美國、印度等「主角缺位」情況下推動CPTPP、RCEP等多邊機制落地，也驗證了日本在推動國際通商體系構建上的協調地位和能力。面對中美兩大國，日本在CPTPP方面的戰略盤算是複雜的。

笪志剛分析，日本對中國加入CPTPP的基本姿態可以總結為」「一看」、「二等」和「三談」。「一看」主要是看中國究竟有多大決心修改國內法律法規以適應CPTPP的高標準。「二等」是指從超越多邊通商設計的地緣政治視角，日本內心很期盼台灣能夠以「台澎金馬關稅領域」的身分加入，而且台灣加入這個命題本身就具有對沖來自中國大陸壓力的作用。麻生太郎、茂木敏充及自民黨總裁選舉4名候選人紛紛表態支持台灣加入CPTPP更是彰顯上述意圖。「三談」是指在中國加入趨勢已成為不得不接受的事實的情況下，日本需要在該機制內提前布置更多的籌碼，擁有足夠的發言權及多邊遏制能力。

笪志剛表示，日本對美國早日回歸CPTPP的盤算則可以總結為「一看」、「二等」，「三推」。「一看」是美國對中國加入CPTPP的相關態度，以此決定中國的意圖會不會損害美日關係、日本與其他成員國的關係乃至「印太戰略」格局。「二等」是指望美國能早日回歸CPTPP，並吸引包括英國在內的歐洲夥伴能陸續加入，形成對中國的抗衡力量。「三推」是鑒於拜登政府雖然表示短期不會考慮回歸，但隨著中美關係及印太地緣形勢的變化，美國回心轉意乃至回歸CPTPP時間週期可能會提前，日澳加等成員將加快探討美國提出的一些修正要求，開展迎接其回歸的CPTPP規則修訂等可行性摸索。

笪志剛強調，即將成為新首相的岸田文雄為迎合國內保守勢力訴求，對中國展示強硬姿態的機率在加大，但在涉及多邊通商機制建設，擴大自由貿易覆蓋區域的訴求上，尤其是在CPTPP問題上，日本並沒有堪稱恰當的「大義名分」明確拒絕中國，但也難以張開雙臂接納中國，或許最佳的選擇就是營造拖延氛圍並贏得談判籌碼。從「中國加入」「美國回歸」乃至「台灣加入」三個可選項看，促使美國早日回歸無疑是優選項，討論中國加入則是拖延項，推動台灣加入是標準的籌碼項。推動美國早日回歸的催化劑將是加速拉英國等歐洲夥伴進入CPTPP，拖延中國加入的戰術籌碼則是促使台灣加入並提升對台交流層級。

笪志剛認為，中日明年將迎來恢復邦交50周年的重要節點，日本在CPTPP涉中美的戰略考量乃至應對上，能否在新內閣啟動之際為兩國關係開闢一個新方向，尋找一個穩定的著陸點，將考驗新首相的外交手腕、政治智慧及善意程度。