網路名人「四叉貓」8月23日施打第一劑高端，並在15天後第一次檢驗IgG抗體，因數值偏低引發熱議；兩周後，四叉貓於9月27日再次檢驗抗體，結果數值「暴增25.6倍」。今（30）日下午他將施打第二劑高端疫苗，並預告兩周後會再去驗抗體。

四叉貓8月23日施打第一劑高端，施打15天後（9月7日）進行第一次抗體檢驗，結果為35.4 AU/mL；施打35天後（9月27日）進行第二次抗體檢驗，結果為907.5 AU/mL，暴增25.6倍。

今日下午四叉貓將施打第二劑疫苗，他預告，打完兩周後會再去抽血檢驗抗體；而因前兩次驗抗體引發爭議，他也在臉書開玩笑說，「今天下午我要去打高端第二劑，這陣子一定得努力的活著，不然就算洗澡踩到肥皂摔倒，也會被報導成打高端出意外，說不定歷年來的約炮對象還會被挖出來，想想就覺得可怕」。

而禾馨診所提供自費檢驗抗體服務遭開罰5萬元，北市衛生局裁處書尚未寄出，禾馨又再替民眾驗抗體。對此柯文哲昨在疫情記者會上表示，人體試驗都有SOP，東抽一個西抽一個，數據出來也不能判讀啊，「別鬧了」；並建議四叉貓，若那麼喜歡做人體試驗，可以去報名醫學中心臨床一期的人體試驗。

衛生局醫事管理科長何叔安則表示，此事衛生局都在關注，後續也會依法辦理，「禾馨其實夠有名，不用靠這樣打知名度」；至於裁罰部分，收費標準違反醫療法部分，已依法裁罰，後來申請收費標準的部分，等中央有具體規範後再依法審查。

只是對於柯文哲的說法，四叉貓也在臉書發文指出，10天前柯說，「人民有知的權利」「這又不是什麼傷天害理的事」「為什麼中央那麼怕人民去做疫苗抗體的檢驗？」過了10天卻變成，「四叉貓那麼愛驗就去報名臨床人體試驗」。