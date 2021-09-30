《MLB推薦賽事 : 10/3(日)，09:10 密爾瓦基釀酒人@洛杉磯道奇(系列賽第二戰)》今年美國職棒例行賽賽程將於下週一告一段落，國聯西區的洛杉磯道奇與舊金山巨人是本季唯二奪下百勝的球隊，但道奇目前在國聯西區仍落後巨人2場勝差(統計至9/29)，如果無法在最後階段扭轉戰局，最終將被擠到外卡區進行驟死戰。本週末道奇將在主場與密爾瓦基釀酒人進行三連戰，道奇必須三戰全勝才有機會站上分區王座。而釀酒人預計在系列賽第二戰推出王牌投手布恩斯(Corbin Burnes)，布恩斯是今年國聯賽揚獎熱門人選，面對道奇一役勢必想用好表現爭取選票，道奇想要跨越布恩斯這座高牆難度不小。

道奇進攻火力在下半季大幅衰退，9月團隊攻擊指數跌至0.730，打線陷入大低潮。主力一壘手蒙西(Max Muncy)9月雖然打出6發全壘打，但引以為傲的選球卻大走樣，上壘率僅剩0.258。而高齡36歲的透納(Justin Turner)明星賽後進入撞牆期，攻擊指數0.717與上半季的0.889有如天壤之別，是下半季道奇打線不振的主因。道奇9月雖然繳出17勝7敗，但其中有12勝是來自於落磯山、響尾蛇等無緣季後賽的球隊，面對有機會晉級季後賽的隊伍時只有5勝4敗，現階段戰力並不理想。

釀酒人本週已提前摘下國聯中區冠軍，但團隊攻擊近況令人擔憂，9月得點圈有人時的打擊率僅有0.231，排名國聯倒數第四。狀態低迷的前國聯MVP葉立奇(Christian Yelich)曾在8月短暫爆發，但到了9月又故態復萌，攻擊指數僅剩0.598。另一方面，釀酒人在交易截止日前從響尾蛇換來艾斯科巴(Eduardo Escobar)補強長打火力，但艾斯科巴在釀酒人出賽42場只繳出6支全壘打，對於球隊火力挹注有限。釀酒人屬於機關槍打線的型態，若攻擊端無法有效串聯，單靠投手戰力很難在季後賽突圍而出。

釀酒人此戰先發投手布恩斯本季迎來大爆發，其拿手的卡特球讓對手一籌莫展，本季布恩斯卡特球的使用率超過52%，對手打擊率僅有0.233，尾勁十足讓打者難以掌握甜蜜點，每9局被全壘打數只有0.3支，宰制力十足的表現讓他成為本季國聯賽揚獎的熱門人選。道奇此戰預計將會由聯盟勝投王尤瑞亞斯(Julio Urias)坐鎮，尤瑞亞斯本季先發出賽31場僅有1場未投滿5局，19勝與WHIP 1.04都是生涯最佳紀錄，穩定的表現被譽為是道奇的新救世主。

布恩斯本季先發28場，只有4場讓對手得分超過3分，釀酒人牛棚近一個月自責分率也僅有3.44，投手戰力在國聯首屈一指。而道奇本季在面對對手前段輪值的先發投手時，團隊打擊率僅有0.190，以道奇近期貧瘠的長打火力，此戰很難有大量取分的機會，因此筆者看好表現穩定的布恩斯能技壓道奇，推薦投注「主客隊大小玩法-道奇小分」與「不讓分玩法-釀酒人勝」。