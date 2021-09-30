南美洲國家厄瓜多28日發生該國有史以來最大規模的監獄暴動事件，一共造成116人死亡、80人受傷，死者中有5人被斬首。值得注意的是，這些受刑人火力驚人，不只開槍、用刀行兇，甚至還使用炸彈、手榴彈，發生衝突的房舍遍地遺體，宛如「戰場」。

厄瓜多28日發生該國有史以來最慘的監獄暴動事件，一共造成116人死亡、80人受傷。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，位在厄瓜多西部城市瓜亞基爾（Guayaquil）的海岸監獄（Littoral Penitentiary）28日晚間發生幫派火拼事件，至今造成116人死亡、80人受傷，死者中有5人被斬首。這起事件是厄瓜多史上最嚴重的監獄屠殺事件，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）已經宣布全國監獄系統進入緊急狀態，好讓政府部署軍警到各地監獄。

值得注意的是，這些受刑人火力驚人，網路上流傳的照片顯示，海岸監獄內部宛如「戰場」，爆發衝突的牢房躺了數十具遺體，監獄管線中也有發現遺體，警方表示，敵對幫派不只開槍和使用刀械，還用了炸彈及手榴彈。

Más de 100 reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las víctimas fueron cercenadas e incineradas en los pabellones 9 y 10 de la cárcel. En lo que va del año se registran alrededor de 240 muertes violentas en el sistema carcelario del país. pic.twitter.com/bPcG6qxD4a — Jorge Salazar (@JRsalazar28) September 29 2021

監獄外大批受刑人的家屬焦急等待，他們淚如雨下描述自己的親人如何在獄中慘死，包括被砍頭、被分屍。

厄瓜多28日發生該國有史以來最慘的監獄暴動事件。

這些受刑人的武力強大，連厄瓜多軍警都備感威脅，厄瓜多前監獄局長寇柏（Fausto Cobo）表示，執法單位在監獄內部面臨「火力相當於或大於國家的威脅」，根據規定，厄瓜多安全部隊必須在非武裝的情況下進入監獄，而且只能使用盾牌，不過他們面臨了火力相當強大的受刑人。

最終當局出動400名警察才控制住海岸監獄的狀況。厄瓜多監獄局長賈松（Bolivar Garzon）形容情況非常「糟糕」，他說警方一度控制住衝突，不過後續又槍聲大作，還發生爆炸，後來才完全控制。當警方進入發生衝突的牢房時，發現了更多具遺體。

厄瓜多海岸監獄爆發幫派衝突。

這起監獄暴動起於「Los Lobos」及「Los Choneros」厄瓜多當地兩大黑幫衝突，而且也反映了墨西哥跨國販毒集團的勢力擴張。「Los Choneros」和墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）有關，不過同時墨西哥另一販毒集團「哈里斯柯新世代」（Jalisco New Generation）也試圖和厄瓜多地方黑幫結盟，以從「西納羅亞集團」手上拿下從厄瓜多通往中美洲的毒品走私路線控制權。

當地警察指揮官布南諾（Fausto Buenano）指出，其中一方受刑人透過地下洞穴，從監獄一側爬到另一側，攻擊在另一側的敵對幫派成員，才引發這起幫派廝殺。

周二的血腥衝突至少是厄瓜多今年以來第3起大規模監獄暴動。2月，3間監獄爆發衝突造成79人喪命；7月，多個監獄也出現幫派火拼，導致上百人死亡，當時厄瓜多總統拉梭也宣布監獄系統進入緊急狀態。

拉梭7月指出，厄瓜多監獄面臨超載問題，他宣布將加快釋放已服刑許久、或是只有輕罪的囚犯，以降低監獄收容壓力，同時他也宣布投入2400萬美元，提升監獄的基礎設施及科技系統。

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