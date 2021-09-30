人民幣兌美元匯價30日大幅走跌，截至12點38分，在岸價報6.4869元，較上日官方收盤價6.4680元下跌189個基點，跌幅0.3％，創逾一個月新低。

離岸價報6.4737元，上揚40個基點，漲幅0.06％。

人民幣兌美元中間價30日報6.4854元，較上日報價6.4662元下跌192個基點，跌幅0.3％，同樣創逾一個月低點。

人民幣中間價跌192個基點 創逾一個月低
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