人民幣在岸價跌近200個基點 創逾一個月新低 13:112021/09/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元匯價30日大幅走跌，截至12點38分，在岸價報6.4869元，較上日官方收盤價6.4680元下跌189個基點，跌幅0.3％，創逾一個月新低。 離岸價報6.4737元，上揚40個基點，漲幅0.06％。 人民幣兌美元中間價30日報6.4854元，較上日報價6.4662元下跌192個基點，跌幅0.3％，同樣創逾一個月低點。 人民幣中間價跌192個基點 創逾一個月低 台積電「老大哥」退一步 資金轉戰中小電子股 #上揚 #基點 #創逾 #一個月 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客-KY未被陸限電掃到 竟遭外資錯砍目標價 12:022021/09/30 財經 9月財新中國製造業PMI升至50 為17個月來次低 11:162021/09/30 財經 大陸限電風暴 掃到鋼鐵業 燁聯10月盤價 漲幅超預期 04:102021/09/30 財經要聞 《國際經濟》車廠供應斷鏈 日8月工業生產連2跌 10:362021/09/30 財經 香港電台新編輯政策：「一國兩制」屬凌駕原則 不應把台灣稱為或視作一個國家 12:232021/09/30 兩岸 融合傳統與新創的時尚饗宴 晶華五星美食、王德傳好茶進駐「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」 10:092021/09/30 汽車情報-汽車新聞 藉舞蹈懷念家鄉 新住民舞蹈比賽10月起陸續辦理 12:072021/09/30 生活 《金融股》國泰金相挺 國壽資本強健有抵禦力 08:032021/09/30 財經 陸9月製造業PMI降至49.6 創下1年半新低 10:492021/09/30 財經 《日股》觀望岸田受惠股＋指數調整賣壓 日股早盤下跌 12:012021/09/30 財經 面板雙虎突破頸線 台股早盤呈現弱勢反彈 10:492021/09/30 財經 財經熱門新聞 美查晶片荒要台積電交出機密資料 大股東說話了 - 財經 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 千億總裁稱夫妻「月收8萬」可買房 網噓爆怒轟：學政府講幹話 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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