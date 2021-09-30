突尼西亞總統薩伊德今天任命地質學家拉馬丹擔任該國首位女性總理。在薩伊德擴權下，總理的行政權力將非常有限，與此同時，公共財政接近崩潰，突國正陷入新一波危機。

路透社報導，新任總理拉馬丹（Najla Bouden Romdhane）接任前是位籍籍無名的地球物理學教授，在教育部實施世界銀行（World Bank）專案。薩伊德（Kais Saied）要求拉馬丹儘快組建政府後，債券價格應聲飆漲。

2019年當選總統的薩伊德今年7月25日將總理麥奇齊（Hichem Mechichi）免職，並且凍結國會與擴張行政權力，對手稱之為「政變」的舉措也引發大規模示威。薩伊德在國內外皆面臨任命新政府的壓力。

薩伊德上週也凍結憲法大多數條文，聲稱他得以在「非常」時期靠政令治國，且沒有預計的終止期限。突尼西亞2011年革命，為中東「阿拉伯之春」（Arab Spring）民主運動的濫觴。這場政治危機引發對該國民主成果的質疑。

薩伊德在影片中表示，拉馬丹的任命是表彰突尼西亞女性，已要求她在未來幾小時或幾天內組成內閣，「因為我們已經流失很多時間」。

女性在阿拉伯國家擔任高階職務的情況相當罕見。薩伊德也同時任命另名女性阿卡恰（Nadia Akacha）擔任幕僚長，這個職位是總統最親近、最有權勢的助手。

法新社報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）辦公室發表聲明說，梅克爾今天對薩伊德強調，與其他政治參與者對話以恢復議會民主至為重要。

政治科學家朱齊（Slaheddine Jourchi）稱許這項提名，但警告國內的經濟與政治挑戰加劇。

他告訴法新社：「我們檢視這位女士的履歷，她是位地質學家，沒有其他專業或從事敏感職務的經驗，我不知道她該如何處理這些龐大且複雜的議題。」

朱齊表示，薩伊德任命政治素人拉馬丹的用意，就是希望不要置喙他的政治決策。

薩伊德奪權的舉動起初獲得許多民眾力挺，但本月26日有2000多人走上首都突尼斯街頭，要求恢復憲法與薩伊德下台，指控他「竊奪」2011年的革命成果。