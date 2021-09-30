軍事新聞網站「Breaking Defense」29日報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）日前出席美國空軍協會年會時指出，北京不斷研發飛彈科技，現已取得自太空打擊美國位在全球各地目標的能力。此語一出，不只因洩密之虞而引發關注，北京是否真的取得該能力也讓學界熱議。反對者認為，美方如果要潑髒水，需要拿出更多證據才行。

肯達爾在演講中指出，北京取得的新能力包括射程不斷擴大的精準武器；這包含自太空發動全球打擊的潛在能力。

報導分析，由太空針對地面目標發動打擊能力的取得絕非偶然，演說中聚焦於北京威脅的肯達爾一語意外掀起波瀾。部分人士認為，身為拜登政府中的鷹派人士，肯達爾正肆無忌憚的行銷「中國威脅論」；另一派人士則主張，肯達爾不過就點出共軍研發與部署武器速度驚人此一事實。

文中指出，不論真相為何，肯達爾的言論涉及高度機密資訊。1名熟知內情的人士指出，「坦白說，我很訝異他是否有取得許可談論此事，這等於向北京打訊號」。

※不同於洲際彈道飛彈的拋物線彈道。

肯達爾會後在接受記者採訪時表示，的確有可能將武器系統發射到太空，然後透過冷戰時研發的「部分軌道轟炸系統」(Fractional Orbital Bombardment System FOBS)進行打擊。FOBS的概念為進入軌道後再脫離軌道，隨後打擊目標。

FOBS結合低空飛行的飛彈與和彈頭進入低軌道，卻不會停留在軌道中繞行地球一周。由於採取的軌道不同於一般洲際彈道飛彈的拋物線彈道，故可避免反彈道飛彈系統的偵察與打擊。蘇聯在1969年到1983年部署FOBS，而北京也在1970年代初進行研究。

肯達爾表示，「如果使用這種方法(指FOBS)，就不會出現傳統洲際彈道飛彈的拋物線彈道，這是避開防禦系統與飛彈預警系統的辦法」。與此同時，他也含糊的提到北京其他攻擊能力，並表示「有將武器投入太空的可能性」。

他強調，北京毫無疑問已取得類似科技，且北京已有安裝機器手臂的衛星在軌道上。五角大廈表示該衛星旨在讓美國衛星無法正常運作。

與演說中的講法不同，私下的肯達爾較為保守。他表示，「仍無法具體掌握北京是否正研發由太空攻擊地球的武器；但這很有可能。考量到早期預警衛星很難偵測到FOBS，故此一想法對北京相當有吸引力。消息人士指出，肯達爾模糊的說法只是想要混淆情報的準確性。

※對北京潑髒水

美國太空倡議組織「世界安全基金會」(Secure World Foundation) 計畫制訂主任魏登（Brian Weeden）認為，很難相信肯達爾所說的，「我還沒有看到任何證據證實他所說的」。

他強調，很可能北京內部只是在討論，共軍正考慮類似概念，或是朝類似方向發展的研發實驗。這些都是可能性，至於是否有資金投注在作戰能力上，又是另一回事。

戰略與國際研究中心(CSIS)太空安全項目主任哈里遜（Todd Harrison）則更為懷疑。「聽起來他可能說錯了，或是與其他北京正在做的事情搞混，比如極音速滑翔飛彈。迄今我還沒看過任何關於北京研發太空對地球動力武器的公開資料。從目前的種種跡象顯示，北京還持續聚焦在研發地球進入太空武器，包括動力或非動力武器。

世界安全基金會華府辦公室主人薩姆森(Victoria Samson)則提到，在該基金會針對全球太空反制技術發展的年度報告《全球太空反制能力》中，沒有任何證據足以證實北京正研發太空對地球武器，不管是核子、傳統還是導能武器。

薩姆森還提到，當然，太空對地球武器的研發當屬高度機密，公開資料中未必能載入任何資訊；但如果要指控北京違反《外太空條約》，肯達爾須拿出實證。

北京為1967年的《外太空條約》簽署國之一。該條約明確禁止在軌道或任何天體部署大規模毀滅武器。然而，FOBS是否被視為在軌道上部署武器，已爭辯數十年。

※北京早在1960年代中期就有興趣研發。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）專家路易斯（Jeffrey Lewis）確認為，北京的確有追求類似技術的想法。「我們不應排除北京與北韓在內的國家，研發FOBS的可能性。畢竟，蘇聯FOBS擁有作戰能力達12年。在巔峰時期，蘇聯部署18枚R-360飛彈」

同樣的，早在1960年代中期，北京就有興趣透過東風-6飛彈研發類似能力。蘇聯與北京的計畫在於反制1960年代美國的反彈道飛彈系統。事實上，過去數十年來，北京與莫斯科都對美國彈道飛彈防禦系統破壞全球戰略穩定感到憂心。畢竟，這類武器使北京與莫斯科武器庫價值降低，無法阻止美國發動第一擊。

也因此，當1960年代末與1970年代初，美國投資反彈道飛彈時，北京與莫斯科則對FOBS等武器系統非常感興趣。