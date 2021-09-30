台中市政府23日首辦「共創新時代、擘劃中台灣」2021區域治理線上論壇，台中市長盧秀燕等藍營執政的中部7縣市首長出席發表合作宣言；市議員林德宇今天質詢說，為何未邀請「綠色執政」的新竹市、嘉義縣加入。市長盧秀燕說，有邀約新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁，對方有其他考慮未參加。

林德宇指出，前台中市長林佳龍任內成立中台灣區域平台，當時是台中市、彰化縣綠色執政，苗栗縣、南投縣是藍營執政；盧秀燕上任後中彰投苗4縣市都是國民黨執政，新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠也加入該平台，全是藍營執政。

林德宇表示，中台灣區域治理平台上周舉行線上論壇，藍營7縣市首長親自出席更發表合作宣言，7縣市平台卻繞過嘉義縣、新竹市，7縣市都是國民黨籍的首長有藍綠之分；新竹縣市合併掀起話題平台上有討論嗎？

盧秀燕強調，成立平台時有邀請嘉義縣市、新竹縣市，嘉義市、新竹縣認同中部區位參加；新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁，對方有其他考慮未參加；她一視同仁不分藍綠，並親自打電話給所有縣市首長，只是各有考量她都尊重。