關於2022地方選舉，近日傳出蔡總統打算親自徵召民進黨的6都市長候選人。綠委陳亭妃今日表示，如果是真的，不會是透過黨內的全代會工作小組會議拋出，應該會找大家來溝通。

關於2022民進黨地方選舉提名制度，將由黨內的全代會工作小組開會討論。陳亭妃表示，希望工作小組能站在戰略高度討論，而若要提特別條例，那就會等於是提出一個戰略位置。

陳亭妃指出，如何把2022選舉選好，讓人民更有信心，這點很重要。在這個戰略前提下，內部的團結及共識就顯得很重要。這當中沒有個人因素，只有讓民進黨在明年能夠達到台灣人民的期待，才是重要。

針對外界認為是正國會拋出黨內全面初選，陳亭妃說，正確說法應該是回到提名條例本質，只要沒有提出、通過什麼特別條例，就應該照現行提名辦法執行。

陳亭妃指出，有關黨內初選，目前沒有什麼特別條例，既然如此，就是回歸到正常的提名條例，初選就是照現有的提名條例本文來走。

陳亭妃被問到是否與個人未來打算角逐台南市長初選，因此黨內派系有些聲音，陳回應，外界應該是想太多，也不知道什麼時候開始，把他看得這麼重要。個人事小，重點在於提名機制、辦法，要對明年選舉是好的方向。