據中國常駐聯合國代表團網站消息，9月28日，第76屆聯大舉行紀念和推進「國際徹底消除核武器日」高級別全會。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上發言表示，中國支持建立無核武器世界，支持推進核裁軍議程，支持聯大舉行會議紀念和推進「國際徹底消除核武器日」。要想徹底消除核武器，首先要徹底消除冷戰思維。冷戰思維不除，世界就不可能真正實現核裁軍，也不可能真正享有和平與安寧。

耿爽表示，提到徹底消除核武器，人們會想到冷戰時期美蘇之間數萬枚相互瞄准的核彈頭，想到冷戰時期有關國家在南太平洋進行的數百次核試驗，想到冷戰時期世界曾數次走到核戰爭的邊緣。今年是冷戰結束30週年。30年過去了，核武器仍然存在，核戰爭威脅仍未消除，建立無核武器世界仍然任重道遠，這一切歸根到底是由於某些人心中的冷戰陰雲仍未散去。

耿爽指出，近年來，個別國家堅持冷戰思維，追求絕對軍事優勢，奉行進攻性核政策，逃避核裁軍責任，熱衷組建封閉排他的「小圈子」，執意挑起衝突對抗。「就在最近，個別國家公然宣布開展具有嚴重核擴散風險的核潛艇合作。這種做法加劇地區緊張，刺激軍備競賽，損害國際核不擴散努力，與徹底消除核武器的目標和地區國家謀求和平與發展的意願背道而馳。」

耿爽表示，一周前，有國家在這個大廳裡說，無意尋求新冷戰，無意製造分裂。希望這一在全世界面前公開做出的表態能夠落到實處。希望有關國家能夠摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，為維護全球戰略平衡與穩定，為維護地區和平與安全作出實實在在的努力。

耿爽強調，從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣布在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國從不與任何國家比規模、比數量，也不與任何國家進行核軍備競賽。

耿爽表示，中國從不迴避自身應承擔的國際裁軍和軍控義務，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平。中方將繼續踐行真正的多邊主義，同國際社會一道，為推進核裁軍進程，早日實現無核武器世界的目標不懈努力。