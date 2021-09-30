桃園市中壢區72歲梁姓老婦11日因拿了青蔥未結帳步出蔬果行外，遭店家報案竊盜，雖然青蔥價值僅30元，但竊盜屬公訴罪，警方到場仍依法帶回派出所送辦。老婦認為只是忘了結帳，此舉讓她相當受傷。

老婦說，她當天帶了3萬多元，但是拿了青蔥後，忘了付錢就離去，被攔阻後，要拿百元操票付款，被店家拒絕。事後警察到場，自己覺得相當受傷。老婦也說，被店員叫住後，還被大聲喝斥，叫她要兒子出來處理，讓她不解。

中壢警方表示，竊盜現行犯屬公訴罪，員警在現場並未對老婦使用戒具，將老婦帶返派出所後才依相關規定使用戒具，係基於保護老婦、警察及在場相關第三人之安全，使用過程並無不當。

另有人質疑店家藉此敲竹槓，警方呼籲，如發現有被店家藉機勒索敲竹槓，請相關被害人立即向警方報案提告依法偵辦。

店家喊冤，當時不知道老婦是故意還是無意，因此希望家人了解狀況。店家說，如果她真的偷很多，或者很明顯，會選擇直接報警。但是當下是好意提醒家裡人趕快到場處理，把老人家帶回家。店家補充，若老人家有這種行為，會被誤會。