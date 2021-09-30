31歲女星陳瀅臉蛋俏麗、身材火辣，被封為香港宅男女神，過去更是賭王何鴻燊的無緣媳婦，她曾和賭王家4房長子何猷亨交往分手。昨(29日)她在IG分享自己濕身穿比基尼的美照，側面大秀C級側乳，正面還見上圍出現深邃陰影壕溝，讓網友直呼辣翻。

陳瀅2015年與何猷亨大方認戀，但或許是因跟豪門交往壓力太大，一年後就和平分手，此後陳瀅桃花不斷，今年中傳出和環球娛樂老闆張國林兒子張子丰密戀，但張國林受訪稱不知情，私下見過女方，對陳瀅印象不錯，讚她是乖乖女，就他所知兒子已經好幾年沒交女友，順其自然，他也不會強迫兒子談戀愛。

陳瀅先前跟張子丰傳緋聞。（圖／取自《on.cc東網》）

而陳瀅之後對此喊冤，直說：「一千個、一萬個不是」，兩人只是多年認識的老友，被偷拍那天她是去幫何雁詩拿東西，跟張子丰打聲招呼後就離開，連曖昧互動都沒有。7月港媒又爆陳瀅陷入多角戀，拍攝古裝喜劇《痞子殿下》與周嘉洛過從甚密，而周嘉洛同時又與合作《愛．回家之開心速遞》的林凱恩傳緋聞，但後來又傳周嘉洛期其實是與《愛．回家之開心速遞》的蘇韻姿交往，對此，周嘉洛否認多劈，陳瀅也說這次拍戲很辛苦，希望大家不要聚焦在緋聞上，她和劇組的年輕演員都變成了好朋友。

陳瀅穿比基尼，正面出現陰影壕溝。（圖／翻攝自missjni IG）

陳瀅近來仍常在IG分享粉絲福利，昨她曬出自己游泳濕身照，豐滿上圍成了焦點，正面看還出現一道深邃陰影，引來大批粉絲稱讚性感，但也有人質疑是照「騙」，指她自拍照和新聞照片差很大，不僅變瘦還變年輕。