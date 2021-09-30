英超連兩週上演榜首大戰，而且主角都是「藍月亮」曼城。上週曼城作客1：0力挫「藍軍」切爾西，排名超越對手上升至第2，本週繼續客場挑戰領頭羊「紅軍」利物浦，如果再勝一仗，即可獨居領先。

上週排名前4的球隊同時落難，沒有一隊能全取3分。利物浦作客布倫特福德遭遇頑強抵抗，最終雙方3：3平手，取得1分的紅軍擺脫同時輸球的切爾西與曼聯，以14分暫時單獨排名首位。不過第2至6名的球隊都獲得13分，曼城以較佳的得失球差位居第2，切爾西與曼聯分列3、4名，上週贏球的艾佛頓與踢平的布萊頓，也都以4勝1和1敗的戰績緊追在後。

本輪壓軸的「紅藍大戰」既是榜首大戰，也是領頭羊保衛戰。利物浦獲勝自然是繼續領先群雄，曼城獲勝則未必就能一舉登頂，還要看其他隊伍的結果而定，假如踢平，別隊就有機會坐上第一。本週率先開踢的曼聯對艾佛頓之戰，獲勝一隊至少可以享受短暫的榜首滋味；切爾西主場對南安普敦、以及布萊頓主場鬥兵工廠，都可能讓前6球隊的排名發生大變動。

回到這場真正的「榜首大戰」，曼城和利物浦包辦了近4個賽季的英超冠軍，雙方近4個賽季在各項賽事共交手11場，各4勝3和4敗平分秋色，如果只計算英超的交鋒，則是曼城4勝2和2敗領先。2019-20賽季紅軍贏得隊史首座英超冠軍，該季兩場對戰各自在主場取勝；上賽季曼城重奪冠軍，兩戰利物浦主和客勝，其中作客4：1大勝是兩隊最近一場對壘，曼城由狀態大勇的京多安(İlkay Gündoğan)梅開二度，兩名英格蘭國腳斯特林(Raheem Sterling)和福登(Phil Foden)各有一球進帳；紅軍則靠著埃及前鋒薩拉(Mohamed Salah)踢進十二碼一度追平比分。

兩隊週中都在歐冠客場出擊，利物浦5：1大勝波圖、曼城0：2不敵巴黎聖日耳曼，從對手的強度來看，曼城是比較不利的。紅軍在大幅領先的情況下早早換下主力前鋒薩拉和馬內(Sadio Mane)，也盡用5個換人名額；而曼城僅換了兩人，在調度上紅軍較為充裕。在傷病的情況上，紅軍右後衛阿諾德(Trent Alexander-Arnold)在練習中傳出傷情，恐怕無緣對曼城之戰，曼城的主力陣容則獨缺京多安。

利物浦上賽季遭遇後防線空前的傷缺，幾名主力中衛范迪克(Virgil van Dijk)、戈麥斯(Joe Gomez)和馬蒂普(Joël Matip)都因傷陣，不過3人本季都傷癒復出，前5輪聯賽紅軍僅失掉1球，直到上週被布倫特福德攻入3球為止。進攻方面利物浦本季也不含糊，6輪進15球，除了1：1平切爾西外，有4場進3球，1場進2球，是目前英超進球最多的隊伍。

曼城上賽季引進葡萄牙後衛迪亞茲(Rúben Dias)，整體的防守表現也大幅躍升，上季只失32球是重奪英超冠軍的關鍵，迪亞茲也獲選為年度最佳球員。本季曼城仍維持極佳的防守數據，6輪聯賽只失1球，5場比賽完封對手。

以雙方本季的防守狀況來看，失球數應有機會壓低，預測就是一場低比分的較量，總分2.5小是理想選項，勝負是比較難預測，可以包牌正確比數1:0、0:0、0:1和1:1，1:1賠率5.25是4個正確比數中最低，因此只要開出這4個比數仍可贏得獎金。