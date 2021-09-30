陳姓男大生常因控制不住情緒，動手毆打女友，甚至變態不准女友蓋棉被睡覺，害她清晨被冷醒，今年4月30日更變本加厲，違反女友意願強行性交，檢察官調查，認定2次傷害、1次強制性交犯行，依法提起公訴。

陳姓男大生與被害女大生原為男女朋友，今年4月16日上午8點，開車載女友出門，卻在路邊停車，無故拍打、扭擰女友左大腿導致瘀青。

28日晚間，女友在陳的住處過夜，陳不准女友蓋棉被，直到凌晨氣溫驟降，女友冷到睡不著，旋即離開住處，決定斷絕關係，不料，才剛到捷運站時，就接到陳的電話，陳要求她在原地等候，10分鐘後就立刻趕到，隨即被要求上車。

陳男在車上又是一頓毒打，女友頭部、臉部、手部共5處瘀傷。女大生立即與同學聯繫，而同學也看到她留下的紙條「...恐怖情人」，趕緊過去找她，2人趕緊到學校找教官反應，並到醫院驗傷提告。

案發後，法院已核發通常保護令，檢方認定陳2次動手毆打女友，分別犯傷害罪，在住處發生多次性行為，陳男均否認違反女友意願，檢察官認定清晨1點多這次違反女友意願，依法提起公訴。

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