國民黨主席當選人朱立倫，30日到嘉義市謝票，他表示，朱立倫回來了，國民黨團結起來了，民進黨緊張了，充滿惡意及妒意，炮火猛攻過來，民進黨只想破壞兩岸關係，只想要選票，卻沒想過民眾希望兩岸和平、安定、交流。
對明年地方選舉，朱立倫強調，嘉義市長黃敏惠深耕基層，熱愛地方，行政經驗豐富，是國民黨的驕傲，明年嘉義市長、議員及里長三合一選舉，在黃敏惠帶領下，國民黨要全壘打。
朱立倫表示，朝野關係因為民進黨的作法，走向對立和對抗，國民黨立法院黨團對3＋11防疫破口、疫苗問題，是站在民意這邊而有所抗爭，立委的表現值得掌聲鼓勵，朱立倫回來了，國民黨站起來了，越來越強了，不讓民進黨欺負到底。
嘉義市長黃敏惠說，感謝朱立倫主席願意回來承擔，把國民黨團結起來，才能讓台灣、中華民國更好，此時是國民黨、中華民國最辛苦的時候，需要強而有力的制衡力量，朱主席豐富的行政經驗能帶領大家找回富庶安康的生活
。
朱立倫到國民黨嘉義市黨部謝票，副市長陳淑慧、黨籍議員張秀華、傅大偉、張敏琪、鄭光宏及黃復興黨部黃國嘉系統幹部出席。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。