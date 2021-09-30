國民黨主席當選人朱立倫偕嘉義市長黃敏惠向黨員謝票。（廖素慧攝）

【全程影音】朱立倫赴雲林謝票 喊話團結嗆民進黨「沒在怕」｜2021.09.30

國民黨主席當選人朱立倫，30日到嘉義市謝票，他表示，朱立倫回來了，國民黨團結起來了，民進黨緊張了，充滿惡意及妒意，炮火猛攻過來，民進黨只想破壞兩岸關係，只想要選票，卻沒想過民眾希望兩岸和平、安定、交流。

國民黨主席當選人朱立倫，由嘉義市長黃敏惠陪同到黨部謝票。（廖素慧攝）

對明年地方選舉，朱立倫強調，嘉義市長黃敏惠深耕基層，熱愛地方，行政經驗豐富，是國民黨的驕傲，明年嘉義市長、議員及里長三合一選舉，在黃敏惠帶領下，國民黨要全壘打。

國民黨主席當選人朱立倫到嘉義市謝票，市長黃敏惠及黨代表出席。（廖素慧攝）

朱立倫表示，朝野關係因為民進黨的作法，走向對立和對抗，國民黨立法院黨團對3＋11防疫破口、疫苗問題，是站在民意這邊而有所抗爭，立委的表現值得掌聲鼓勵，朱立倫回來了，國民黨站起來了，越來越強了，不讓民進黨欺負到底。

嘉義市長黃敏惠說，感謝朱立倫主席願意回來承擔，把國民黨團結起來，才能讓台灣、中華民國更好，此時是國民黨、中華民國最辛苦的時候，需要強而有力的制衡力量，朱主席豐富的行政經驗能帶領大家找回富庶安康的生活

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朱立倫到國民黨嘉義市黨部謝票，副市長陳淑慧、黨籍議員張秀華、傅大偉、張敏琪、鄭光宏及黃復興黨部黃國嘉系統幹部出席。