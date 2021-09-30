今天在大聯盟場上皇家以10：5擊退印地安人，這場比賽皇家重炮補手裴瑞茲(Salvador Perez)連兩場開轟，也揮出本季第48號全壘打，目前穩坐例行賽全壘打王位置，暫時領先第二名的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)2支，領先第三名的大谷翔平3支，後兩者在剩餘四場比賽想追上難度非常高。

No. 48 for @SalvadorPerez15 ties the @Royals record for most in a season 🤯 pic.twitter.com/tdpVQsrZap — MLB (@MLB) September 30 2021

本場比賽印地安人雖然在首局先馳得點，不過皇家立刻還以顏色，首局下裴瑞茲面對印地安人投手普雷薩克(Zach Plesac)選都沒選，一棒就開轟，他咬中對方93.8 mph四縫線快速球，轟出中外野全壘打牆，這是一發價值連城的3分炮，讓皇家瞬間以3：1討回領先。

第2局皇家攻勢再起，連續安打繼續拿下2分，以5：1領先，不過印地安人拒絕提早投降，3到5局他們連拿4分，其中我國好手張育成在第5局敲出二壘安打，幫助球隊迎頭趕上追成5：5，今天張育成4打數有2安打貢獻1分打點，另外跑回1分，打擊率上升到.232。

但印地安人得分到此為止，接下來都遭到皇家狙擊，7局下半多希爾(Hunter Dozier)擊出深遠三壘安打，一口氣拿下2分，接著印地安人投手衛特格林(Nick Wittgren)丟出暴投送出1分，皇家因此製造3分大局，到第8局他們繼續猛打，艾伯托(Hanser Alberto)和蓋拉格(Cam Gallagher)聯手強攻2分。

最後皇家一共敲11安(含一、二、三壘、全壘打)，跟印地安人一樣，不過他們得分效率相當可怕，其中送出4支長打最要命，雖無緣季後賽，但皇家未來仍讓大家期待，而裴瑞茲今天48轟不但穩坐全壘打王位置，也達成生涯第200轟，更追平索利亞(Jorge Soler)並列皇家隊史單季最多全壘打選手。