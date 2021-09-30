《天堂W》今（30）日透過第2次全球線上展示會發布了上市日期，將於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東地區等13個國家同步上市，同時宣布全球事前角色ID預約正式於官網展開。

《天堂W》第2次全球線上展示會

NCSOFT（代表 金澤辰，以下簡稱NC）在今日舉辦第2次全球線上展示會【天堂W 2nd 展示會：Answer】中公布了遊戲上市日期以及服務的方向等內容。

NC在推出《天堂W》之前為了解答玩家們的疑問及提供遊戲相關詳細資訊準備了第2次的展示會。全球玩家們能夠以韓文、英文、日文、中文等4種語言字幕觀賞這次的展示會。同時，還可以在正式官網中查看「王族」、「騎士」、「妖精」、「魔法師」等4種職業資訊。

《天堂W》預計在今（30）日上午10點（台灣（GMT+8））起進行事前角色ID預約活動。全球玩家們透過活動頁面可以搶先預訂遊戲上市後所遊玩的世界以及角色ID。

玩家們還可以在正式官網、Google Play、Apple App Store參與全球事前預約活動，所有參與事前預約的玩家們都可以在遊戲上市後領取各種道具。到目前為止《天堂W》全球事前預約人數已突破1000萬人。

《天堂W》預計在11月4日於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東等共13個國家優先提供服務。往後預計將服務國家範圍擴大到北美、歐洲、南美等地區。

《天堂W》11月4日全球上市

詳細內容請在《天堂W》官網中查看。