北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）表示願意在下月將已切斷的兩韓熱線重新恢復，但指控美國提議對話卻不改其對北韓的「敵對政策」。

路透社報導，金正恩昨天在北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly）第2天議程中做了上述表示。最高人民會議此次會議的議程主要是討論北韓政治、經濟和社會議題。

北韓本週試射前所未見的極音速滑翔飛彈，加入主要軍事強權的軍武競賽，並再度要求首爾和華盛頓揚棄他們對武器發展的「雙重標準」。

金正恩表示願從10月開始恢復兩韓熱線，同時批評南韓所稱北韓軍事挑釁是「妄想」。

8月初北韓為抗議南韓與美國軍事演習而切斷兩韓熱線，此前數天才首度重啟斷線1年的熱線。

金正恩表示，這次恢復兩韓熱線的決定，是幫助「實現整個民族的期待和願望」，達成兩韓關係的復甦和長久和平。

他說：「我們既無目的也没理由挑釁南韓，更無意傷害它。」

「南韓須立即祛除妄想、危機意識，以及想要遏制北韓挑釁的受害者思維。」

不過金正恩對華盛頓則語帶嚴厲，指控美國總統拜登的新政府提議對話的同時，「採行更狡猾方式和手法」對北韓進行軍事威脅和敵對政策。

法新社報導，美國今天表示對北韓「沒有敵意」，對雙方協商的想法仍抱持開放態度。

美國國務院發言人聲明指出：「美國對於朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，簡稱北韓）並未懷有敵意。」

「我們的政策要求一種校準和實際的作法，以尋求與北韓間認真且持續的外交關係，能加強美國、我們盟友和派遣部隊安全的實質進展。」

這名發言人說：「我們準備無條件與北韓會談。我們希望北韓積極回應我們的提議。」他還說，華盛頓支持「兩韓共同合作」，這有助朝鮮半島穩定。