歐洲籃壇最高殿堂-歐洲籃球聯賽(Euroleague)新球季將於台灣時間本週五10/1展開，首日開幕戰四場比賽之中最引人注目的就是上屆冠軍艾菲斯伊斯坦堡(Anadolu Efes Istanbul)與西班牙豪門皇家馬德里(Real Madrid)的雙強對決，能夠在開幕戰擊敗強敵率先獲得首勝，對於球隊整季的士氣想必會有大幅提升的效果，讓我們來看艾菲斯伊斯坦堡和皇家馬德里誰才能獲得這樣的『BUFF』吧！

艾菲斯伊斯坦堡上一季先後拿到歐洲籃球聯賽以及土耳其藍球超級聯賽(Turkey Basketball Super League)的雙料冠軍，無疑是全歐洲最風光的球隊，歐籃聯MVP 米齊奇(Vasilije Micic)和前NBA射手拉金(Shane Larkin)組成的後場陣容是艾菲斯伊斯坦堡的進攻重心，辛格爾頓(Chris Singleton)以及莫爾曼(Adrien Moerman)則是保護禁區以及爭搶籃板的主要成員，除了上述奪冠要角，今年夏天伊斯坦堡還找來亞得里亞海聯賽(ABA League)的MVP 彼得魯舍夫(Filip Petrusev)助拳，彼得魯舍夫是否能順利與伊斯坦堡融合並達到加分效果是新球季能否延續王朝的關鍵。

上季皇家馬德里因為傷病困擾，自2016年以來第一次跌出歐籃聯季後賽四強之列，本季重新出發實力依舊是歐洲頂尖勁旅。擁有220公分的身高、全歐洲最頂尖的禁區球員塔瓦雷斯(Walter Tavares)無論是在籃板還是火鍋能力都足以稱霸歐洲，至於皇馬其他位置的主力球員都以優秀的防守著稱，如經驗豐富的費南德斯(Rudy Fernandez)，強硬的控球翰加(Adam Hanga)或是三分防守雙棲的3D球員泰勒(Jeffery Taylor)…等。皇馬只要維持健康，以他們的堅強的防守實力做後盾，只要進攻方面不要太掉漆，皇馬的劍始終指向冠軍獎盃。

兩隊實力平分秋色，開幕戰勝負難料，喜歡運彩的朋友們可以考慮投注『小分』，因為皇馬進攻上雖然沒有伊斯坦堡火力那麼旺盛，但皇馬的防守千錘百鍊絕對不是省油的燈，矛盾之爭的情形造成球員體能相互消耗，整場攻守節奏勢必減緩，台灣運彩官網開立162.5分的大小值有偏大的態勢。