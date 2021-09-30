美國政府查晶片荒到底環節卡在哪裡，外媒報導美國政府要求台積電、三星電子等晶片製造商在11月8日前提交機密資料，引發各界矚目，台積電最大股東為國發基金，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫今（30）日表示，董事會是一季召開一次，也許在下次董事會公司會進行說明，在未來也將在不影響保密協定的情況下對外說明。

國發會主委龔明鑫在立法院經濟委員會回答立委林岱樺質詢時表示，國發基金是台積電的最大股東，目前持股比率約6.38%，他同時也是國發基金的法人代表，擔任董事職務，有關比較重要的法規、法遵，公司都會在董事會中提出說明，不過，由於董事會是一季召開一次，也許在下次的董事會中，公司會提出相關說明，因此現階段還沒辦法給出實質回應。

龔明鑫也指出，每一位股東（董事）都有跟台積電公司簽訂保密協定，因此，未來如果能在不影響保密協定的情況下，需要國發會對外說明，也許將視情況配合說明。

韓國媒體報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前在半導體高峰會上表示，政府需要更多有關晶片供應鏈的訊息，以提高處理危機的透明度，並確定導致短缺的根本原因，要求台積電、三星等晶圓代工廠繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等。