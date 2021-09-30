甜品店內出現與創始人極度神似的男子，讓網友嚇到。（翻攝臉書社團《路上觀察學院》）

疑似店家第四代出面留言回覆，顯然也被照片笑噴，更大方證實他們就是「苦茶之家」。（翻攝臉書社團《路上觀察學院》）

不少老店會將創始人肖像或照片放在店中做宣傳，但有網友分享，在某家知名甜品店吃蓮子湯，突然見到一名神似創始人的男子，就出現在創始人照片前方，讓他嚇到差點將口中蓮子噴出來。照片PO上網，眾人一致認可實在太像，甚至有疑似該店第4代的女子跳出來回應：「謝謝大家對我阿祖跟我爸的愛戴，他笑得出來嗎？不曉得」，並附上7個笑到噴淚的圖案，顯然也被逗樂。

有網友在臉書社團《路上觀察學院》分享照片，表示「吃蓮子湯吃到一半差點噴出來...創始人顯靈真是太可怕了…」。只見一家知名甜點店創始人照片前方，出現一名從髮型、臉型、眼鏡，甚至是表情與頭部角度都與創始人極度相似的黑衣男子，乍看之下，真的會懷疑是「顯靈了」。

眾多網友也一致認可：「顯靈了」、「看到就嚇到」、「笑到漏尿」、「角度還一樣笑死XD」、「基因強大」、「親生的無誤」、「祖傳八代，目前第一代ing」、「他們的頭髮互補欸」、「苦茶秘方要保持傳統，外表也是」、「顯什麼靈⋯說不定他本來就還在了」。

甚至一名鄭姓女網友留言回覆：「謝謝大家對我阿祖跟我爸ㄉ愛戴，他笑得出來嗎 不曉得」，還加上7個笑到流淚的符號，疑似是該店第4代。原PO也回覆「如有冒犯請多見諒，我是愛你們的」，女網友再回「沒事喲，歡迎常常來吃冰，（顯靈我不保證看不看得到哈哈哈哈哈哈）」，更大方回應該店正是「苦茶之家」。

根據苦茶之家官網介紹，該店創業於民國18年，由第一代創始人鄭有財老先生，憑懸壺濟世之本意開創總店。因當時沒有現時先進，火氣燥熱者非常多，故研發苦茶來清涼解熱、降火氣。