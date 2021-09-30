立積(4968)近期營收動能受限於Wi-Fi系統單晶片(SoC)短缺和智慧型手機業務的市占率增幅放緩，第四季營運恐持續偏向保守，法人也預計，立積先前預估第四季營運復甦的展望目前看來將無法達成，今立積開高走低，5日線得而復失，午盤重挫逾3.5%，近期股價的一波修正，主要也是反映下半年營運偏保守的訊息。

儘管立積因為Wi-Fi SoC供應持續吃緊，使其Wi-Fi 6營收貢獻在下半年達到3成，但預期年底前Wi-Fi 6動能將持續疲弱，尤其立積主要的高階Wi-Fi SoC合作夥伴Broadcom的整體交貨時間仍長達52週或更長，對於主流的SoC供應商如聯發科(2454)、瑞昱(2379)而言，供貨亦將維持緊俏，因此，立積下半年營收恐受到限制。

且除了Wi-Fi射頻前端模組(FEM)成長緩慢之外，法人也預期立積獲利率下檔風險將提高，並認為立積毛利率短期內難有復甦，主因為來自大陸同業的競爭加劇，以及上游供應商於上半年漲價導致成本墊高的潛在負面影響。

在智慧型手機部分，立積預期透過用於LTE市場的Wi-Fi FEM解決方案切入智慧型手機市場，也出貨給華為智慧機等大陸品牌，上半年智慧型手機市場的營收占比約10%，然而，因為全球與大陸同業競爭加劇，導致其進展緩慢，且立積手機相關業務的毛利率將低於公司平均，故立積要從卓勝微等大陸本土供應商手中搶得大陸市占率將具有挑戰性。