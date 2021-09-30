《英雄聯盟》2021世界大賽（LOL Worlds 2021）入圍賽（play-in）即將於下周二（10/5）晚間展開。入圍賽的10支隊伍被分為A、B兩組，他們會先在組內進行BO1（1局定勝負）的比賽，各組戰績排名第1的隊伍將能直接晉級小組賽。至於各組排名第2到第4的隊伍，則需進行第2階段BO5（5戰3勝制）的淘汰賽，決出剩下2支晉級小組賽的隊伍。

A組的部分，韓國（LCK）及中國（LPL）賽區的代表隊伍，實力明顯優於其他賽區，如無意外，應該會由HLE和LNG兩隊競爭A組第1的位置。先說HLE（夏季賽KDA：2.9），中路Chovy「1人Carry全隊」的問題，隨著下路Deft狀態恢復，總算獲得改善，雖然上路Morgan的表現依然有待加強，但在A組要應付LNG以外的隊伍，應該不困難。至於LNG（夏季賽KDA：4.1），中上野（中路／上路／打野）的整體表現是A組最佳，在競爭激烈的中國賽區，LNG上路Ale、中路Icon以及打野Tarzan三人多次在季後賽拿到MVP，帶領隊伍擠身4強，實力相當堅強，看好LNG能以A組第1的成績晉級小組賽。

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B組的部分，BYG、C9和DFM晉級的機會比較高。先說BYG（夏季賽KDA：4.7），擔任隊伍核心的下路Doggo表現比起上個賽季是更加成熟，中路Maoan及打野HuSha在關鍵時刻也能挺身而出Carry比賽，雖然國際賽經驗略為不足，但BYG還在進步，透過實戰累積經驗，他們還會變得更強。至於C9（夏季賽KDA：3.8），在中路Perkz加入後，隊伍實力獲得提升，Perkz與打野Blaber的配合也有不錯的表現，雖然在今年的季中邀請賽（MSI）上C9表現不如預期，未能打入4強，但他們的整體實力不差，加上國際賽的經驗豐富，本次入圍賽相當有機會晉級。最後是來自日本賽區（LJL）的DFM（夏季賽KDA：3.8），LJL近幾年的實力有大幅度的提升，派出的代表隊伍也能在國際比賽中給4大賽區（中國／韓國／歐洲／北美）隊伍造成不小的壓力，回顧今年的MSI，DFM對上C9不僅拿下1勝，甚至險些讓韓國冠軍DWG翻車，雖然表現還不是很穩定，但實力絕對不差。綜合來說，B組BYG和C9的實力較為接近，且略優於DFM一些，看好BYG能以B組第1的成績晉級小組賽。

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