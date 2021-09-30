正妹主播張齡予長相甜美，擁有超高人氣，一向關注時事的她也時常發表自己的想法，日前她發文透露最近參透世事得到的心得，有感而發表示：「這世上兩件事最難，一件事把別人的錢掏出來裝進自己口袋，另一件是把自己的想法裝進別人腦袋。」引起網友們的共鳴。

張齡予日前在臉書表示，「你們有沒有曾經試圖改變人？因為你想要為他好，卻跟他好說歹說好久，但對方就有如牛一樣頑固，有些人還反而對你生氣。」大家常會覺得不解，出發點都是為對方好卻好心被雷親，結果反而掃到颱風尾，認為對方不懂得感恩。

張齡予表示：「長大在社會混了一段時間，這才理解不是你的做法套用在別人身上就合適；就算她聽了你的建議照做，也只有他能為自己的人生負責」，每個人都要為自己的選擇做決定，結果也要自己負責，「那堅持為他好，真的有辦法確定真的能為他好嗎？」

張齡予認為，有雅量可以接受他們不採納自己的意見，還不離不棄給予支持，這才是真愛、真朋友、真同事，「大家遇到要好好珍惜。」一番話引起不少共鳴，還有網友下註解，「把自己的想法裝到別人的腦袋裡的是老師，把別人的錢裝到自己的口袋裡的是老闆，兩個同時都能做到的是老婆。」讓張齡予狂讚：「說的好啊！」