為解決全球晶片荒，美國出手了，要求台灣護國神山台積電45天內交出半導體供應鏈庫存及供應數據」；國發會主委龔明鑫今赴立法院經濟委員會進行業務報告時，立委曾銘宗質詢時反覆提問，若媒體報導「交機密數據」是事實，政府要不要介入協調？龔明鑫不敢答。

曾銘宗先問台積電對台灣重不重要？龔明鑫回答：「重要」，曾銘宗進一步詢問：「美國要台積電交出庫存、訂單等數據，合不合理？」，龔明鑫認為，對新聞報導內容還不了解，待資訊明朗化才能評斷；曾銘宗詢問，若報導是事實，合不合理？龔明鑫表示，若報導是事實，台積電董事會將會說明，現在的情境假設，不便回答。

針對台積電的問題，曾銘宗鍥而不捨繼續質詢，若媒體報導美國要台積電「交機密數據」是事實，政府要不要介入協調？曾銘宗多次詢問「要或不要」，龔明鑫都不敢回答，曾銘宗氣到要求主席「暫停時間」。

在主席台上的立委陳超明則出面緩頰，「這個問題龔明鑫不敢答，我來替他回答，政府會介入協調啦」，勸曾銘宗也當過官，不要再為難他；由於國發基金是台積電大股東、手握6.7％持股，曾銘宗才屢屢要龔明鑫「表態」。

龔明鑫解釋，去年疫情爆發，車廠以為銷售量將下滑、事後才發現判斷錯誤；疫情帶來數位、線上商機，半導體把車用晶片的產線用來做消費性晶片，待車廠驚覺判斷錯誤、要追加訂單，產線都已經滿了，晶圓大廠只能將產能擴大、儘量滿足車用晶片所需；龔明鑫認為，美國並不是要晶圓技術，應該是想了解車用晶片的庫存狀況。

龔明鑫表示，國發基金是台積電大股東，每季都會參加董事會，針對這個問題，「強調會維護大股東的權益。」