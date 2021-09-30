阿斯特捷利康（AZ）今日表示，9月已再交付台灣共計175萬劑疫苗，迄今透過直接供應、COVAX 平台配送和其他國家的捐贈，已有超過1000萬劑AZ疫苗輸台，預計到明年初，將再交付數百萬劑疫苗予台灣。

台灣AZ總裁陳康偉表示，很高興至今已直接供應以及協助交付台灣超過1000萬劑疫苗，這是AZ努力加速台灣疫苗覆蓋率的里程碑。我們將持續與政府相關單位緊密合作以達成這項優先要務，促使台灣經濟以及國人健康早日回復正軌。

AZ表示，AZ疫苗經臨床研究證實，接種2劑可100％ 預防重症及住院，真實世界數據更顯示，AZ疫苗對於世界衛生組織（WHO）認定的變種病毒均有80-90％預防重症的保護力。有關極度罕見的血液凝固異常不良反應「血栓併血小板低下症候群 (TTS)」的事件，多數發現在接種第1劑AZ疫苗後14天內發生，接種第2劑疫苗後的發生率已降低至與一般族群的背景值相當。

截至目前為止，AZ已供應全球170多個國家，總計超過 13億劑疫苗，其中3分之2以上是供應給中低收入國家，超過1.45 億劑AZ疫苗透過 COVAX 平台交付給各國。去年6月，AZ是第1家加入COVAX的全球製藥公司，在疫情期間，秉持「無獲利」原則，持續透過 COVAX 機制並輔以直接交付政府的方式，供應全球各國疫苗。