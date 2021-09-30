搭越多越容易中獎！疫情期間計程車載客率直直落，台北市公共運輸處為鼓勵民眾使用手機APP叫車，特地與北市10家派遣車隊合作，推出「使用叫車APP、百萬獎金送給你」抽獎活動，只要在10月1日至31日間用手機叫車，就有機會獲得50元搭車金，名額共有2萬筆，搭越多中獎機會越大。

根據交通局統計，北市民眾最常使用的叫車方式為「路邊攔車」，占總體比例38％，扣除於招呼站等候的民眾，已有半數旅客習於使用電話、網路、手機APP及超商等方式叫車，同時認為派遣車隊能提供較高的乘車安全性與品牌保障，候車時間也較能掌握。

台北市公共運輸處為鼓勵民眾使用手機APP叫車，特地與北市10家派遣車隊合作，推出「使用叫車APP、百萬獎金送給你」抽獎活動，即可抽2萬筆50元搭車金。（北市公運處提供）

考量民眾叫車習慣已有改變，加上疫情間計程車載客輛下降，公運處為提升駕駛營收與車隊業者營運效能，同時減少空車造成的廢氣汙染，決定與北市10家派遣車隊業者、共計3萬台計程車合作，只要使用指定車隊的APP叫車，就有機會抽中高達2萬筆的50元搭車金。

交通局指出，民眾只要在10月1日至31日間，使用指定計程車隊的APP叫車，並點擊APP內的活動頁面，填寫資料表明參加意願後，就能擁有抽獎資格，未來只要搭車的起訖點有任何一處位於北市境內，即可獲得1次的抽獎機會，搭越多中獎機率越高。

交通局表示，活動截止後將抽出2萬趟、每趟50元的搭車金，抽獎結果將於11月19日公告於公運處網站最新消息與活動網站，各車隊也會主動以簡訊、APP推播等方式通知中獎人，但搭車金必須於今年12月26日前，於原派遣車隊搭乘使用完畢。詳細活動內容可至活動網站（https：／／activity.leaftech.tw／TaipeiTaxi2021／）查詢。