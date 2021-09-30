電影《素還真》前導海報。（威視電影提供）

電影聚焦「素還真」少年時期，揭曉他從未曝光的英雄起源。（威視電影提供）

由《聖石傳說》破億團隊製作，由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇親自演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的傳奇英雄「素還真」的少年故事搬上大銀幕，揭曉他隱藏數十年的神秘起源，電影正式定檔於明年1月28日全台上映，將是2022年「台味」最濃的春節賀歲電影！

電影《素還真》今（30）日發布前導海報及預告，前導海報找來曾為金馬獎、金曲獎統籌視覺規劃的JL DESIGN進行設計，海報中可見側臉示人的素還真氣宇非凡，眉目間透露出卓越超群的氣勢。而同步上線的前導預告則是由布袋戲配音巨擘「八音才子」黃文擇親自獻聲，當他唸出那段耳熟能詳的「素還真詩號」時，讓大批戲迷高聲喝采：「是黃大！準備訂票了！」

電影《素還真》是布袋戲史上首部聚焦於「人物」的大銀幕之作，而故事主角「素還真」不僅是布袋戲迷心中永遠的「霹靂一哥」，也是台灣江湖武林中的頭號傳奇人物，更是鐵粉口中親切暱稱的「素素」。三十多年來粉絲橫跨全球，更有不少戲迷創辦後援會力挺。如今電影定檔消息一出，廣大的粉絲為之振奮，在《素還真》官方粉絲團於9月中正式開張後，按讚數立即飆升，湧進了大量紛絲激動留言：「素素回來了，等到要哭了！」、「要看，全副武裝也要去看！」可見「霹靂一哥」素還真的人氣絲毫未減！

電影《素還真》故事聚焦於傳奇英雄「素還真」在成為武林盟主前的少年故事，是一部非布袋戲迷也能看懂的熱血勵志電影，總導演黃強華透露：「電影中的少年素還真其實和你我沒有不同，就是一個有話直說、個性有稜有角的年輕人。」而這位深耕布袋戲文化逾三十年，被戲迷封為「十車書」的黃強華，在新片《素還真》中，再度發揮他擅於刻畫人命善惡因果的編劇功力，打造這部既熱血又感動人心的英雄起源電影！黃強華坦言：「《素還真》不僅是獻給戲迷的一份大禮，也是一部非常適合年輕人觀賞的故事。」而總監製黃亮勛也補充道：「沒有人生來就是英雄，如何從挫敗和創傷中找到力量，才是『素還真成為素還真』的原因，人人都可以是某種意義上的素還真！」