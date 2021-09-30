中華航空林姓副機師日前結束值勤後應進行「5＋9」管理，卻違反規定多次攜帶非同住朋友回家群聚，還瞞著未婚妻讓空姐留宿過夜。華航稍早召開人評會做出決議，該機師違規事證明確，處分1大過、2小過及停飛，無限期取消其空勤資格，但並未開除。

華航表示，針對機師於居檢期間外出違規一案，公司已完成調查，違規事證明確，今日召開人評會做出決議，依員工獎懲規定從重議處，處分1大過2小過及停飛，無限期取消其空勤資格；公司並再次重申，員工應嚴格遵守防疫規範，如有違規，嚴懲不貸。