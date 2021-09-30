全聯福利中心因為價格經濟實惠，深受許多人喜愛。有女網友分享，她在全聯買的一款粄條，裡面的肉燥真的無敵香，加上自己喜歡的食材，真的是人間美味，重點一包才25元。貼文一出引發熱議。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，她非常愛吃板條，日前在全聯看到一包25元的美濃粄條，買回家煮發現裡面肉燥超級香，然後原PO加了蛋、菜、肉和火鍋料煮成湯板條，吃完讓她驚訝直呼「天呀！真的無敵好吃耶！」。

原PO覺得全聯賣的這款板條便宜又好吃，真的值得推薦，並表示下次想嘗試乾炒板條，好奇「不知道吃起來是不是又是另一種口味」。

貼文一出立刻引起討論，「這一款我已經吃了好幾年了，吃不膩」、「這超方便的，隨便東西加下去，飽到不要不要」、「韓式泡菜烏龍也好吃，可是好久沒在全聯看到了」、「我都買純烏龍麵來炒，一袋四包，便宜好吃」、「就算只打個蛋花，簡單又滿足，推推」、「上次吃到覺得還不錯，味道滿香的」。