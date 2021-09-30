指揮中心指揮官陳時中召開記者會，說明疫情。（圖／指揮中心提供）

「嘉玲」回歸！新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今日公布國內本土、死亡無新增案例，僅增加7例境外移入COVID-19確定病例，其中5人曾接種疫苗，3人為突破性感染，接種廠牌分別是科興、莫德納及AZ。

今日新增的7例境外移入個案，為4男、3女，介於未滿5歲至40多歲，分別自印尼(案16327)、美國(案16328)、丹麥(案16329)、菲律賓(案16330)、史瓦帝尼(2例，案16331、案16332)及柬埔寨(案16333)入境，入境日介於今(2021)年8月24日至9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

7名境外移入個案中，有5人曾接種疫苗，有3人為突破性感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這3人為案16327、案16328及案16331，接種廠牌分別為科興、莫德納及AZ。

截至目前，國內共累計1萬6223例確診，分別為1588例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

去年至今，國內新冠肺炎累計842死，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。