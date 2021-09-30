新竹縣消防局竹東消防分隊2名消防員，清晨執行救護勤務時，遭患者拳打腳踢，全身多處傷痕。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣消防局竹東消防分隊2名消防員，清晨執行救護勤務時，遭患者拳打腳踢，全身多處傷痕。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

不是只有醫療暴力！新竹縣消防局從7月起，發生3起消防員出勤救護時，遭患者攻擊致受傷的案件，今天（9月30日）竹東消防分隊2名消防員清晨救護時，遭患者拳腳攻擊至頸、胸、腹多處受傷，在局長孫福佑相挺下，在完成救護勤務後還去驗傷，將對施暴者提出妨害公務及傷害告訴。

這起事故發生在今天清晨6點許，消防局接獲報案，指出在河濱公園有民眾走路昏倒，消防局到場時，發現男性患者意識清楚、雙膝輕微擦傷，當消防員前往處置傷口時，突遭患者抓手，朝向擔架撞擊，另名消防員查看時，也遭患者踢中腹部，2人擔心患者在車上會破壞器材，因此將他移出車禍，身材壯碩的患者卻又拳打腳踢。

2名隊員當時請求警察到場支援，仍將患者送醫，而遭攻擊一事傳回消防局，孫福佑立即指示2消防員前往醫院驗傷並報案，孫福佑表示，絕對不能容許消防同仁執勤時，遭受任何形式的暴力。

此外，今年7月9日，光明消防分隊隊員送患者就醫時，患者突然情緒失控，攻擊問診中的醫師，又向執勤的女性消防員揮拳，另名男性消防員阻擋時，患者又對他拳打腳踢，直到另組送患者到院的消防員正好抵達，才合力將患者制伏。

而9月9日消防節當天，光明分隊送患者就醫路上，患者家屬對前往的醫院有意見，因此發生爭執，坐在副駕駛座的家屬突然情緒激動、咆哮，還出手轉動方向盤、拔鑰匙並毆打消防員，導致消防員手臂大片瘀傷。

對於3個月發生3起患者攻擊案件，新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承表示，「不要欺負做救護的人！」除了會全力協助同仁對攻擊人提告外，未來也會規畫防身課程、採購防身設備，確保同仁執勤的安全。