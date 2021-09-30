花蓮縣富里鄉的青年們為培育更多在地人才，利用已重新活化老舊糖廠，成立「製造農村實驗基地」及「櫱」共用辦公室，提供各類人才作為創意發想及行銷的工作空間，盼藉以開創更多有趣農村事。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

有花蓮穀倉之稱的富里鄉位在縣轄最南端，隨年輕人外移、人口老化，顯得暮氣沉沉，經一群青年努力下，再次點亮農村，讓富里走出特色，吸引更多人返鄉或移居；富里鄉青年們為培育更多在地人才，成立「製造農村實驗基地」及「櫱」共用辦公室，提供各類人才作為創意發想及行銷的工作空間，盼藉以開創更多有趣農村事。

「製造農村實驗基地」計畫主持人鍾雨恩，11年前因退休返富里務農且成立「天賜糧源」產銷班的父親，心臟主動脈剝離住院治療，身為獨子且剛從文化大學社會福利研究所畢業的他，在家人勸說與反覆思考下，決定返鄉接手家業，並選擇座落在永豐村，約莫2個足球場大腹地的舊糖廠，當作產銷班的實驗基地及「天賜糧緣」辦公室與碾米加工廠。

鍾雨恩指出，這幾年重新活化老舊糖廠，從原先有機米生產基地、農民教育訓練及多功能農藝教室，到每年穀稻秋聲音樂節活動會場，兼具策展、教育訓練、會議空間等，為培育更多在地人才，空間未來也將做為「製造農村實驗基地」及「櫱」共用辦公室，當作地方青年網絡連結的平台，以農業基礎、實驗精神豐富各職業類別，建構完整六級化產業鏈。

共用辦公室取名為「櫱」，鍾雨恩解釋，「櫱」是水稻在地面下的根或近地面處莖基密集的節，所發出的不定芽，進而成長的分生莖（分枝），藉此期待大家能像水稻「分蘗」的過程，開枝散葉，以藝術、音樂、行銷等方式，共同發展富里創生事業。

製造農村實驗基地及「櫱」共用辦公室日前甫揭牌啟用，縣長徐榛蔚表受邀參與表示，富里鄉從過去社區總體營造到農村再生計畫，逐步縮短城鄉差異，發掘地方屬性與特色，期勉不同領域的人才，未來共同參詳以建立共識、發想創意行動，透過共享辦公室能開創更多有趣的農村事，建構地方創生的願景。