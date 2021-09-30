本土疫情爆發至今，北台中家扶中心核撥80多萬元急難救助金，幫助近50戶家庭獲得及時雨。由於後疫情時代許多家戶逐漸在家烹煮，北台中家扶中心為此發起「千元千鍋」幸福推手徵募計畫，邀請社會大眾贊助每戶1000元，捐助1238戶蒸煮鍋與物資包適應新生活型態。

北台中家扶中心扶助1238戶家庭，今年6至9月期間因為疫情影響，導致失業、被迫轉換工作等高達180戶。主任劉正文表示，這4個月核撥近50件急難救助金，幫助收入減少或中斷的家庭以獲得及時雨，總計發出超過80萬元。

北台中家扶中心發起「千元千鍋」幸福推手徵募計畫，幫助1238戶受扶助家庭能夠在家簡易蒸煮。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

國內疫情警戒自7月27日起降為二級，逐漸放寬相關規定，學生們也陸續開學，加上本土染疫人數幾次掛零之後，大眾慢慢習慣與疫情共存。後疫情時代也影響家戶的用餐習慣，逐漸習慣在家烹煮，避免群聚與外食的染疫風險。

北台中家扶中心發起募集燉煮鍋，幫助受扶助家庭在家簡易蒸煮，並提供實用物資包，減輕家庭經濟開銷。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

劉正文憂心表示，近6成扶助家庭是租屋族，居住空間不一定有廚房或瓦斯爐設備，或因房東要求不能使用明火。為此發起募集燉煮鍋幫助1238戶受扶助家庭能夠在家簡易蒸煮，讓防疫與烹煮變得簡單且安全，並提供實用物資包，讓家庭在拮据之際，能夠減少開銷。

劉正文邀請社會大眾一起擔任「千元千鍋」幸福推手，透過贊助每戶1000元，希望在11月28日「五哩底家‧十在幸扶」50周年慶前達標，並將蒸煮鍋與生活物資包送達，讓每戶扶助家庭能在後疫情時代，適應新生活型態。