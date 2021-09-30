中共中央今發布，原浙江省長鄭柵潔升任安徽省委書記。將滿60歲的鄭柵潔是福建漳州人，會講閩南語，長期在中共對台最前沿的福建廈門工作，是曾任廈門書記的國家發改委主任何立峰老部下。此外，安徽省人大常委會昨才免去章曦的安徽省副省長職務。有消息稱，他因為違紀被降職，重返上海工作。

鄭柵潔長年在廈門工作，經歷廈門市副祕書長、福建省發改委主任、福建省副省長。離開福建後，先是調到中央擔任能源局副局長，直到2017年5月，調任國台辦副主任，在國台辦僅短短半年，應屬「掛職」；2017年底調至浙江，任省委常委和寧波市委書記，隔年又升官兼省委副書記，去年9月正式升任省長。

值得注意的是，安徽省人大常委會昨才通過任免案，免去章曦的安徽省副省長職務。章曦是「70後」（1971年出生）高官，去年剛升任安徽副省長，突遭免職引起關注，《星島日報》報導，有消息稱他因為違紀被降職，重返上海工作。擔任臨港經濟發展（集團）有限公司副總經理。

臨港集團是上海市國資委下屬以園區開發、配套服務和相關產業投資為主業的大型國有企業集團。